â€‹Aizza i cani contro la polizia: arrestato un 33enne del posto

BELLUNO - Arrestato, finito ai domiciliari, condannato e di nuovo in libertà: tutto in due giorni. Si è chiuso con un patteggiamento a 7 mesi e 10 giorni di reclusione il processo celebrato per direttissima a, 33 anni di. L'uomo avrebbeintervenuti per sedare una lite con la sua fidanzata convivente e avrebbe liberato contro gli agenti i suoi due cani di razza corso italiano, unadi tipo molossoide che potrebbe incutere timore. Si sarebbe poi calato i pantaloni e avrebbe mostrato il sedere ai poliziotti schiaffeggiandoselo. Ha collezionato così le accuse di violenza privata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Domenica mattina è stato arrestato e ieri giudicato.