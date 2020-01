Cani antidroga sulle piste da sci, "annusato" un minorenne con hashish

FALCADE - Controlli antidroga con i cani tra gli sciatori in vacanza. Nella mattinata di oggi, 6 gennaio, i carabinieri di Falcade, con l'utilizzo delle unità cinofile di Torreglia, hanno effettuato controlli antidroga nel comprensorio Val Biois. Il cane Cyr nel corso dei controlli ha fiutato un ragazzo minorenne in vacanza in Agordino, ma residente in Abruzzo, in possesso di un grammo di hashish.

Gli sciatori grandi e piccoli hanno accolto con curiosità e piacevole stupore questo tipo di controlli mai effettuati fino ad ora nel comprensorio.

I controlli antidroga col cane Cyr in Val Biois



Ultimo aggiornamento: 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA