SEREN DEL GRAPPA - «Il cane non va legato alla catena» e scoppia la lite fra un ventiduenne di Fonzaso e un 56enne di Seren del Grappa. Il bilancio del pomeriggio è pesante: entrambi i litiganti sono stati portati all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre dove vi sono rimasti per diverse ore sotto osservazione e un'automobile è finita nella scarpata. Tutto è accaduto poco dopo le 13 di ieri pomeriggio. Un giovane di 22 anni di Fonzaso, mentre faceva un giro nel vicino comune di Seren del Grappa si è accorto che, all'interno della proprietà di un 56enne, c'era un cane legato alla catena. Il giovane ha quindi deciso di accostare l'automobile su cui viaggiava a lato della strada e di introdursi nella proprietà privata del serenese per contestargli il modo in cui teneva l'animale. Una critica che non è piaciuta per niente all'uomo tant'è che ne è scoppiata un'accesa discussione. Una lite prima verbale che poi è degenerata in uno scontro fisico. I due uomini sono infatti passati alle mani. Da una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dai carabinieri che sono giunti sul posto poco dopo allertati dal 22enne, il giovane si sarebbe allontanato dalla zona palcoscenico della lite. Nel frattempo l'uomo, ancora irritato per l'affronto ricevuto dal ragazzo, sarebbe salito sul suo trattore e, in retromarcia, avrebbe speronato la Golf del visitatore. Una spinta potente che ha fatto sì che la vettura finisse in fondo ad un dirupo. Fortunatamente, in quel momento, il mezzo era vuoto.



LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Sulla lite indagano i carabinieri per definire nei dettagli come le cose siano andate realmente. Quello che è certo, a fine pomeriggio, è che l'automobile è finita nella scarpata in quanto i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre sono dovuti intervenire per recuperare la Golf e il fatto che i due abbiano pesantemente litigato in quanto, a seguito delle botte che si sono dati hanno entrambi dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale di Feltre, dove in serata erano ancora ricoverati sotto osservazione. (E.S.)



