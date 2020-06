Maja viene morsa dalla vipera, per salvarla arriva l'elicottero Drago

È stata morsa da una vipera. Per salvare Maja si è reso necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco, Drago 71. Il reparto volo di Venezia è intervenuto sulle Prealpi Venete nella zona di Col Nudo per il recupero dell’animale. Il padrone e Maja erano partiti ieri mattina per un’escursione quando nel primo pomeriggio l’animale è rimasto ferito, impossibilitato a proseguire.

IL SOCCORSO

Dopo il trasporto a braccia dell’animale per qualche tratto da parte del padrone e altri escursionisti, constatata l’impossibilità di proseguire è inevitabilmente scattata la richiesta di aiuto alla sala operativa dei vigili del fuoco. Raggiunta la zona del soccorso due elisoccorritori di Drago 71 si sono calati provvedendo a imbragare il padrone e il cane che sono stati issati a bordo con verricello per poi essere portati al rifugio Carota. Il padrone ha subito caricato Maja in auto per portarlo al primo pronto soccorso veterinario della zona per le cure, dove hanno confermato il morso della vipera. Per tutti rimarrà una domenica difficile da dimenticare.

L’ELICOTTERO

Quello che è certo è che l'intervento dell'elicottero è stato determinante: ha infatti permesso di prestare i soccorsi all'animale in modo tempestivo permettendogli di avere le cure necessarie nel minor tempo possibile.