Una passaggiata in Val Falcina, in comune di Sospirolo, oggi verso le 14.30, è costata la vita ad un cane femmina di Weimaraner. Si era appena allontanato dal sentiero, lungo il quale camminavano i proprietari, una coppia di Zero Branco (Padova), quando è scivolato nel dirupo. Una caduta senza appigli. Il proprietario è stato intercettato dai volontari del Soccorso alpino mentre risaliva il canale con in braccio l'animale privo di vita.