Cane scivola in una profonda buca, salvato dal pompiere "speleologo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Brutta avventura permolto profonda e dall'apertura piccola. I vigili del fuoco di Belluno questa notte intorno alle 3 sono intervenuti per recuperare la bestiola di taglia medio-piccola finito in un buco di circa 60 centimetridi diametro e profondo circa 4-5 metri che si era creato nel fienile di una abitazione in. I vigili del fuoco sono intervenuti con il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) e sono riusciti a recuperare il cane sano e salvo, ma un po' spaventata.