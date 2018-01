Cane azzanna una donna per strada, ferito anche il vicino accorso a salvarla

di Raffaella Gabrieli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOVRAMONTE - Momenti di paura ieri a Zorzoi. Per strada una donna è stata aggredita da un cane e un uomo, nel tentativo di salvarla, è rimasto ferito anch'egli. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio, tra le vie del centro del paese, quando un meticcio pastore tedesco-maremmano, di grossa taglia, è scappato dal controllo dell'anziana proprietaria e si è diretto verso la vicina di casa 62enne A. B., che si trovava all'esterno dell'abitazione. L'animale l'ha bloccata, con bocca e denti, alle mani. Alla scena ha assistito un 45enne, anch'egli residente nella borgata, che non ha esitato dall'intervenire per togliere la donna, quanto prima, da quella situazione che avrebbe potuto diventare drammatica. Un altro testimone, C.A., ha deciso anch'egli di dare una mano al compaesano per salvare la signora. In due, quindi, sono riusciti a togliere l'animale di dosso alla donna, di avvisare la proprietaria di quanto stava accadendo ma soprattutto di allertare i soccorsi. La donna e il primo uomo intervenuto sono finiti quindi all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre dove immediati sono stati i soccorsi. L'uomo, con ferite più superficiali, è stato sottoposto alle vaccinazioni del caso, come ad esempio l'antitetanica, e naturalmente alle necessarie medicazioni. Stesso trattamento per la donna che però, vista l'entità più consistente delle morsicate, ha subito anche delle suture. Per lei, la permanenza in pronto soccorso, è durata fino alla sera quando poi è stata dimessa.Sul posto dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della caserma di Arsié che hanno rilevato l'accaduto. Il cane, una volta recuperato, è stato affidato al proprietario in attesa delle decisioni dell'Usl: è stato infatti avvisato il Servizio veterinario. Non è da escludersi che, qualora gli esperti dichiarassero il carattere feroce dell'animale, possa essere previsto un periodo di specifica rieducazione.