CANALE D’AGORDO - Il postulatore della causa di beatificazione di Albino Luciani e benefattore che donò la casa natale del papa, ora è cittadino onorario di Canale d’Agordo. Il cardinale di Pieve di Soligo, Beniamino Stella, da anni è di casa a Canale, ma da ieri è un vero agordino. La cittadinanza onoraria è stata conferita ieri, nella giornata solenne con l’ufficializzazione della fine lavori e della riapertura al pubblico dell’abitazione di Papa Luciani.



TRE DIOCESI

A testimoniare dell’importanza di questo avvenimento sono arrivati a Canale ieri ben due vescovi e un patriarca: monsignor Renato Marangoni, vescovo di Belluno-Feltre, monsignor Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto e monsignor Francesco Moraglia Patriarca di Venezia. Tre diocesi del Veneto che hanno attuato una sinergia importante per promuovere e valorizzare ancora di più l’immagine e il messaggio lasciato da Papa Albino Luciani. Tre diocesi che hanno rappresentato tre tappe importanti e fondamentali nella vita religiosa di Albino Luciani da giovane cooperatore della parrocchia di Forno Canale, a vescovo di Vittorio Veneto a patriarca di Venezia.



LA CERIMONIA

Ad aprire la serie di interventi nella chiesa arcipretale di Canale, moderati perfettamente da don Mirco Miotto, è stato il vescovo Marangoni che ha ricordato che il ritrovarsi a Canale per l’inaugurazione della riapertura della Casa natale di Papa Luciani è un ulteriore passo verso quella fatidica data del 4 settembre, quando Papa Luciani sarà ufficialmente riconosciuto venerabile. Un plauso e ringraziamento il vescovo lo ha voluto rivolgere all’arciprete di Canale don Vito De Vito per la calorosa accoglienza riservata ai vari ospiti presenti: li ha accolti personalmente una ad uno all’ingresso della chiesa.



LA CASA

Monsignor Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto ha voluto ricordare la storia della Casa natale di Papa Luciani, sottolineando l’aspetto di come è nata l’idea e poi si è concretizzato l’acquisto dell’immobile da parte del Cardinale Beniamino Stella e della sua donazione alla Diocesi di Vittorio Veneto che ha poi provveduto a trovare le necessarie risorse per sistemarla per poterla offrire alla visita dei pellegrini. Molto bello e profondo l’intervento del Patriarca Francesco Moraglia che ha ricordato anche alcuni aspetti particolari dell’esperienza di Luciani negli anni del suo patriarcato. Toccante anche l’intervento di don Domenico Salvador che ha portato il suo ricordo e la sua riconoscenza personale per Papa Luciani, riconoscenza che ha ricambiato donando la sua piccola eredità famigliare ai lavori della Casa natale.



IL BENEFATTORE

Il momento clou della giornata è stato però il conferimento della cittadinanza onoraria di Canale d’Agordo al Cardinale Beniamino Stella, che deve la sua formazione ad Albino Luciani. «Cari concittadini di Canale d’Agordo - ha detto il cardinale - ho pronunciato e sottolineato la parola concittadini perché oggi l’amministrazione comunale di questo caro paese mi conferisce la cittadinanza onoraria. Non lo vivo certo come un tributo alla mia persona ma sento nel cuore che tale nobiltà rappresenta per me un forte nesso con il luogo, con il paese e la comunità di Canale. E non posso unirmi ancor più alla veneranda figura del suo più illustre cittadino di questa valle dolomitica». Cittadinanza fortemente voluta dal sindaco di Canale Flavio Colcergnan, che aveva intravisto nella figura di Stella un vero e proprio benefattore per la comunità. Il Cardinale Stella visibilmente commosso ha ricevuto in dono anche uno splendido medaglione bronzo opera dello scultore Franco Murer. Molto interessante e toccante anche l’intervento di Loris Serafini, direttore del Museo Albino Luciani, oltre che profondo conoscitore e studioso sulla vita e l’opera di Albino Luciani, che ha collaborato intensamente all’allestimento della Casa natale lasciando inalterato il suo originale aspetto. La mattinata è continuata nel giardino della Casa Natale dove l’artista Carlo Balljana autore della statua bronzea di Papa Luciani, assieme a Renzo Mosole che ha reso possibile la realizzazione hanno scoperto la splendida opera.