Camper con rimorchio incastrato per la strada: servono i pompieri con la gru

CENCENIGHE AGORDNO - OIntervento dei vigili del fuoco, intorno alle 10:30 di sabato 18 maggio, per recuperare un camper, con il rimorchio, incastrato in via Veronetta, a Cencenighe Agordino: nessuna persona coinvolta.Impegnate sul posto, la squadra dei vigili del fuoco di Agordo con il supporto dell’autogru, partita dalla centrale di Belluno che ha sollevato il mezzo per poi rimetterlo in carreggiata. Le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’area si sono concluse poco dopo le 15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA