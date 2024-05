VAL DI ZOLDO - Campeggio di Pralongo in bilico: per la prima volta in 70 anni sullo storico soggiorno che ogni estate fa confluire tra Pelmo e Civetta centinaia di ragazzi dalle scuole di tutto il Veneto, si addensano nubi minacciose. E misteriose. Eppure fino a poche settimane fa tutto sembrava filare per il verso giusto, senza intoppi. La trafila per le preiscrizioni era stata avviata. In marzo l’istituto comprensivo che sovrintende all’organizzazione dei turni aveva inviato alle famiglie la comunicazione nella quale le si invitava a dare la pre-adesione al soggiorno per l’estate 2024. Le famiglie avevano eseguito la preiscrizione nei termini previsti attendendo poi che l’istituto desse conferma e comunicasse le date.



LO STOP

A questo punto però è successo qualcosa che ha inceppato un meccanismo oliato da decenni: nessuna comunicazione di conferma è arrivata alle famiglie dei ragazzi, nessuno è in grado di spiegare i motivi del ritardo. Dalla scuola una segretaria conferma che ci sono stati dei problemi, ma non si addentra nei dettagli, non spiega di che natura. Invita a richiamare la prossima settimana. Da mezzo Veneto le famiglie in stallo che hanno chiesto l’iscrizione dei figli, ma ancora non hanno ricevuto alcun cenno di conferma, hanno iniziato a chiamare in Comune per capire cosa stia succedendo e soprattutto se nei prossimi mesi il loro figlio potrà trascorrere qualche settimana a Pralongo.

x\

IL SINDACO

Non ne viene a capo il sindaco Camillo De Pellegrin: «La struttura è del Comune che l’ha data in concessione a diversi soggetti che fanno capo all’ufficio scolastico, l’iter per la preiscrizione al soggiorno della prossima estate è stato correttamente avviato, poi però non è stato completato, per motivi che ancora non sono chiari». Dopo le numerose richieste di delucidazioni da parte delle famiglie, il Comune ha inviato una mail all’Ufficio scolastico regionale per chiedere chiarimenti, ma non è ancora giunta alcuna risposta. Uno stallo che con l’imminente estate alle porte apre scenari burrascosi: non è escluso infatti che proprio il Comune, in assenza di spiegazioni, possa decidere di tutelare i propri interessi, visto che la struttura, che ha finalità di pubblico utilizzo e che rischia di restare chiusa, è di sua proprietà.

Sullo sfondo la difficile e vittoriosa battaglia che la gente della valle ha sostenuto per tenere in vita l’istituto comprensivo che lo scorso anno era finito nell’elenco delle scuole che la Regione voleva chiudere e che invece è rimasta aperta. Qualcuno sulle sponde del Maè adombra sottili ritorsioni, ma la partita è ancora tutta da giocare.