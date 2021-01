BELLUNO - Due putrelle in ferro da 16 e 14 tonnellate scivolano dal mezzo pesante che le sta trasportando e finiscono in mezzo alla rotatoria di Anzù. Ci sono volute quattro ore per i vigili del fuoco per rimuovere le travi e permettere così alla viabilità di riprendere regolarmente.

Camion perde il carico

Erano circa le nove di ieri mattina quando i vigili del fuoco di Feltre supportati dai pompieri del comando di Belluno muniti di autogru, sono intervenuti per rimuovere dalla carreggiata le due basi per un carro ponte, una di 16 tonnellate ed una di 14 tonnellate finite sull'asfalto. Da una prima ricostruzione dei fatti, un camion della ditta Prenot di Seren del Grappa stava affrontando la rotatoria di Anzù in direzione Treviso in quanto doveva raggiungere Cordignano dove è in corso un cantiere per la realizzazione di un capannone. Nel fare la curva della rotatoria, il carico si è probabilmente spostato, rompendo le cinghie che lo tenevano saldo al mezzo e finendo quindi sull’asfalto. Fortunatamente non c’era nessuna automobile vicina al mezzo pesante e nessuno, quindi, si è fatto male.



I vigili del fuoco hanno quindi, in prima battuta, messo in sicurezza il mezzo pesante e poi, con l’ausilio dell’autogrù, hanno caricato le pesanti travi su un altro camion fatto appositamente arrivare sul posto. Un lavoro impegnativo per i pompieri che hanno impiegato ben quattro ore per concludere tutte le operazioni. Le due travi non hanno occupato tutta la strada per questo, grazie anche al supporto della stradale guidata dal comandante Tiziano Speranza, l'arteria è rimasta parzialmente aperta, consentendo il passaggio delle automobili. La polizia ha staccato una multa di circa 170 euro al conducente per non aver assicurato bene il carico e per averlo perso, oltre che per il danneggiamento del manto dell’asfalto.

