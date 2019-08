​Trasportava merce pericolosa sulla Valsugana senza equipaggiamento di sicurezza

BELLUNO - Un autotrasportatore in transito lungo la strada statale 47 Valsugana si è visto sottrarre 22 punti dalla patente e assegnare una multa da 3.200 euro dalla Polizia stradale a causa della mancanza dei requisiti di regolarità per il trasporto di circa 800 litri di cherosene.



In particolare sul veicolo sono state riscontrate l'assenza dell'equipaggiamento di sicurezza e la carenza delle misure prescritte per il trasporto di merci pericolose su strada. La Polizia ha anche sottoposto il mezzo a fermo amministrativo con sospensione della carta di circolazione.

