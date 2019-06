Camion si ferma in panne sul Ponte sul Piave: traffico in tilt a Fener

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FENER - Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Stradale e traffico congestionato dal primo pomeriggio di oggi 7 giugno a Fener di Alano di Piave, a causa di un Tir che è rimasto in panne lungo il ponte sul fiume Piave. Per buona parte del pomeriggio sono stati previsti percorsi alternativi ma le ripercussioni sono state comunque inevitabili.Solo attorno alle 19 quando il mezzo pesante è stato rimosso dalla carreggiata il serpentone di auto e mezzi pesanti è defluito. Un incidente fortunatamente senza feriti, il camion infatti si sarebbe arrestato in modo autonomo: al momento non è chiaro se si sia trattato o meno di un guasto meccanico. Ciò che è certo è che il conducente sopraggiunto all'altezza della rotatoria non è più riuscito ad avviarlo.Sul posto fino alle 19.30 i soccorritori che una volta rimosso il blocco hanno anche provveduto a far passare le automobili incolonnate lungo la trafficata arteria. Una strada che, proprio nelle ore serali, raggiunge i picchi maggiori di utilizzo.