CHIES D'ALPAGO (BELLUNO) - Scaduto il precedente contratto, sono state aperte le selezioni per l'affitto del famoso Agriturismo Pian Formosa, incastonato a quota 1.220 metri al centro della conca dell'Alpago, tra prati e faggi secolari, ai piedi dei monti Messer e Antander. È questa un'iniziativa con cui la Regola di Chies, proprietaria dela struttura, intende individuare a breve una nuova azienda che porti avanti l'attività agricola e agrituristica.

UN PATRIMONIO

Insieme all'agriturismo, vanno in affitto altri cinque stabili e oltre 200 ettari di terreni. Un patrimonio di straordinario in chiave turistica collocato in una posizione davvero spettacolare, quasi un balcone sull'intera vallata raccolta attorno al lago di Santa Croce. Il presidente della Regola, Giansilvio Chiesura, sottolinea che per i criteri di selezione l'aspetto economico sarà secondario. «Il nostro intento - spiega Chiesura - è quello di individuare una realtà che voglia investire e migliorare Pian Formosa e in questo senso anche la Regola è disposta a fare la sua parte. Terremo in considerazione, infatti, la solidità dell'azienda e la sua capacità di garantire l'utilizzo e il mantenimento delle strutture e dei terreni, in particolare del pascolo, dell'alpeggio, dell'attività agrituristica».



CONTRATTO LUNGO

Nell'avviso viene anche indicato che il contratto sarà valido per un lungo periodo al fine di permettere quindi il ritorno degli investimenti e di soddisfare la condizione necessaria per poter accedere ad alcuni bandi e finanziamenti. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate attraverso posta elettronica (regoladichies@gmail.com) con la presentazione dell'azienda e le informazioni necessarie per la valutazione secondo i criteri indicati nell'avviso. Gli interessati possono anche richiedere informazioni con il dettaglio delle aree e degli stabili, e concordare un sopralluogo accompagnato, via mail o al cellulare 389-084.8303.