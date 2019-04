Doppio cambio, respinto il ricorso del Sandonà (1-2 con l'Adriese): Feltre resta al 3. posto

di Davide De Bortoli

Il giudice sportivo ha respinto il ricorso del Sandonà in merito al doppio cambio dell'Adriese nella partita di domenica. Una decisione che lascia l'amaro in bocca in riva al Piave, dopo la sconfitta contro la formazione granata (1-2). Si trattava del presunto errore durante un doppio cambio al 39' della ripresa: Boldrin, classe 2000, era stato sostituito da Boccioletti del '99 entrato in campo, poi era uscito Nicoloso del '99 sostituito da Tomasini, classe 2000. Per il Sandonà si poteva profilare una...