Terremoto calcistico alla Dolomiti Bellunesi: salta l'allenatore Brando

Clamorosa, improvvisa svolta alla Dolomiti Bellunesi: Lucio Brando, scelto per guidare sul campo la rivoluzione societaria affidata al direttore generale, Luca Piazzi, non è più l'allenatore della prima squadra di serie D. Dopo il grande esordio in Coppa Italia, l'avvio del campionato è andato quasi tutto storto. Tre sconfitte, una sola vittoria, 7 gol incassati in 2 trasferte. l'ultima partita, mercoledì a Bolzano, persa 4-2 con la Virtus. E un terzultimo posto che non corrisponde alle ambizioni di un club che nasce, a maggio 2021, dalla fusione di Belluno, Union Feltre e San Giorgio Sedico. Questo il comunicato societario: "Si dividono le strade tra la SSD Dolomiti Bellunesi e la guida tecnica della prima squadra, Lucio Brando. Dopo un sereno confronto tra la direzione generale e il mister, si è deciso in maniera consensuale di interrompere la collaborazione. È confermato, invece, il resto dello staff tecnico. La società ringrazia Lucio Brando per la professionalità e l’impegno profuso in questi mesi e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera calcistica. Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo allenatore. Per quanto riguarda la seduta di oggi, sarà diretta dal mister degli Juniores nazionali, Mario Campaner, e dal resto dello staff. Ma, in termini di guida tecnica, la soluzione interna non sarà definitiva". Domenica quindi non si sa ancora chi siederà sulla panchina della Dolomiti, nella partita a Feltre contro il Cartigliano.