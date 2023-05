Il "Cobra" Corbanese lascia il calcio con un gol (226 in carriera), un assist e una traversa: la sua Dolomiti è salva

Un gol geniale da vero centravanti dell'area piccola, un assist di tacco e una traversa. E la sua squadra che vince. Nel suo stadio. Simone Corbanese è probabilmente l'attaccante che ha fatto più gol in tutta la serie D italiana, quindi il suo addio al calcio non poteva essere banale. La sua Dolomiti doveva vincere, lui voleva trascinarla, per evitare i playout, per salutare l'agonismo, a 35 anni, da protagonista. Ci è riuscito e francamente, chi lo conosce e lo ha seguito in questi anni, non aveva nessun dubbio che ce l'avrebbe fatta. Classe 1988, bellunese purosangue, una carriera da numero 9 soprattutto con la maglia del Belluno, Simone Corbanese ha giocato anche fuori provincia, vestendo le maglie di Sacilese e Montebelluna. Proprio i trevigiani sono stati il bersaglio delle sue ultime giocate, nella larga vittoria della Dolomiti Bellunesi, 4-1 ieri allo stadio polisportivo di piazzale Resistenza. Il Cobra - il nickname con il quale lo conoscono dovunque, sui campi della serie D, non solo in Veneto - ha firmato l'1-0 ma quando il Monte ha pareggiato, il capitano della Dolomiti - il club nato 2 anni fa dalla fusione di Belluno, Union Feltre e San Giorgio Sedico, senza finora riuscire a emergere come da progetti e ambizioni di una società che vuole arrivare per gradi al professionismo - ha capito che sarebbe servito anche un secondo tempo da leader. I gol di Svidercoschi, Artioli e Vavassori hanno dato rotondità a un risultato che - condannando alla retrocessione in Eccellenza il Montebelluna - entra nella storia personale di un giocatore che ha scritto la storia del calcio dolomitico degli ultimi 15 anni. Quasi 500 presenze, 225 gol (da ieri 226) segnati in qualsiasi maniera. Di testa, di destro, di sinistro, su rigore, su punizione. Certo, ultimamente non aveva più la consueta mobilità, magari nemmeno la centralità in una rosa in cui Sebastiano Svidercoschi gli ha portato via la palma di miglior realizzatore della squadra. Però il Cobra è il Cobra e quando il Gazzettino, 10 giorni fa, ha anticipato la sua decisione di lasciare il calcio, lui ha preferito non commentarla, né confermarla, né ovviamente smentirla, perché in molti sapevano che il dado era tratto. E' stato silenzioso, ha detto di volersi concentrare sulla salvezza e ha mantenuto la promessa. A suo modo. Con un gol, un assist e una traversa. E alla fine, ha mostrato al figlio Leonardo, che a luglio compirà un anno, mentre lo teneva in braccio, dov'è che suo padre ha espresso il suo modo di essere, di vivere, di interpretare lo sport. Lo aspetta una carriera da dirigente probabilmente, iniziando dal settore giovanile della Dolomiti. Ma un messaggio gli deve arrivare: sappi, caro Simone, che i morsi del Cobra ci mancheranno.

