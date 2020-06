Il superbomber della serie D Sottovia al neopromosso San Giorgio

Colpo grosso nel mercato del Sedico San Giorgio che, ancora fresco della notizia della promozione in serie D, nella élite del calcio triveneto (e bellunese con Belluno e Feltre), ha annunciato lunedì sera quella che sembra essere, a detta degli addetti ai lavori, l’operazione più clamorosa nella campagna di rafforzamento estiva almeno in questa categoria. La società biancorossoceleste, infatti, ha ufficializzato l’acquisto di un bomber che molte squadre in questi anni hanno soltanto sognato, ovvero Dario Sottovia, lo scorso anno a segno 30 volte con la maglia del Trento, in Eccellenza, ma complessivamente autore di oltre 200 reti nei vari tornei disputati. Ad accogliere Sottovia negli impianti di Sedico, il direttore sportivo, Moreno Della Vecchia, e il direttore generale, Claudio Fant.

LA CARRIERA

Attaccante centrale, Sottovia è nato a Camposampiero in provincia di Padova nel 1989 e ha dunque 31 anni. È cresciuto nel settore giovanile del Camposampiero e ha fatto il suo esordio molto presto in Eccellenza con l’allora Union Vigontina. Nel 2008 è passato all’Albignasego, poi alla Piombinese, tra Promozione ed Eccellenza. Nel 2011 il grande salto in serie D con l’Este e poi passare al Marano. Nell’estate del 2014 ha vestito la maglie della Sacilese sempre in serie D e nella stagione successiva, invece, si è diviso tra Rapallobogliasco e Luparense. Nella stagione 2016-17 ha contribuito con i suoi gol alla vittoria del campionato di serie D con il Mestre e l’anno successivo ha confermato le sue potenzialità di bomber anche in serie C. Nel 2018 ha indossato prima la maglia del Rezzato e poi quella del Delta Porto Tolle mentre nell’annata appena trascorsa ha vestito i colori del Trento nella cavalcata vittoriosa verso la serie D della quale è stato protagonista con Pellicanò, anch’egli arrivato a Sedico in questi giorni.

SINDACO CONTENTO

A congratularsi con la società biancorossoceleste per questa operazione anche il primo cittadino, Stefano Deon. «È certamente un colpo di mercato importante – commenta il sindaco di Sedico – ed è la riprova che il San Giorgio è una società molto seria che si pone degli obiettivi importanti come ha dimostrato già nell’impiantistica e come sta dimostrando ora anche con le sue ambizioni agonistiche». «È un giocatore da area di rigore – commenta il direttore sportivo, Moreno Della Vecchia – che a me ricorda molto nel modo di giocare Montella. Per portarlo a Sedico abbiamo vinto la concorrenza di numerose squadre che gli stavano appresso. Ora il nostro mercato, che era condizionato dalla concreta possibilità di chiudere positivamente questa operazione, potrà proseguire con più serenità: ci concentriamo nell’immediato sul nome di un centrocampista di esperienza da portare a Sedico e da mettere a disposizione del nuovo tecnico Alessandro Ferro; quindi completeremo la rosa con i fuoriquota». In ogni caso, per completare la sua rosa la società dovrà pescare soprattutto fuori provincia.

