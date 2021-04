San Giorgio - Trento, polemiche per il campo di Sedico. E Malagò lascia l'Union Feltre

SEDICO Vigilia incandescente per la decima giornata del campionato di serie D, girone C nel quale è scoppiata una sorta di guerra fredda tra la capolista Trento e il San Giorgio che nell’ultimo turno, domenica, l’ha messa malamente al tappeto superandola per 2-1. Ma qualche tensione sembra esserci anche in casa Union Feltre dove, proprio ieri, l’esperto centrocampista Matteo Malagò ha sorprendentemente lasciato il gruppo in circostanze non ancora chiarite.

LE SFIDE Oggi, comunque, alle 15 (a porte chiuse, con diretta Facebook per tutte le gare) scenderanno in campo Belluno e Union Feltre (in casa) e San Giorgio, in trasferta. Il Belluno (due sole vittorie nelle ultime dieci gare, il che lo ha spinto fuori dalla zona playoff) dovrà vedersela con la vicecapolista Manzanese che non sta vivendo a sua volta un momento particolarmente brillante. Arbitro dell’incontro sarà il signor Canci di Carrara. L’Union Feltre giocherà una gara che rappresenta forse l’ultima spiaggia per cercare di evitare la retrocessione diretta. Allo Zugni Tauro arriverà infatti il Montebelluna sulla quale formazione i feltrini stanno facendo la corsa per sottrarsi al penultimo posto (che costerebbe la retrocessione diretta). Arbirto della gara sarà Maccorin di Pordenone. Il San Giorgio Sedico (che da gennaio è stata la squadra che ha fatto più punti di tutte) va a far visita all’Arzignano. Vincere potrebbe significare fare un passo forse decisivo lontano dalla zona playout per avvicinarsi, invece, ai playoff. La gara sarà diretta da Viapiana di Ca t anzaro.