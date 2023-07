Il ritiro estivo della Lazio è finalmente cominciato. Ieri verso le 19 la squadra biancoceleste ha raggiunto l’Hotel Auronzo dove rimarrà ospite fino a venerdì 28 luglio, giorno fissato per il ritorno nella Capitale. Ieri pomeriggio alle 15.30 la rosa biancoceleste è partita con un volo diretto da Fiumicino con destinazione Venezia, dove ad attenderli c’era il pullman che li ha trasportati fino ad Auronzo di Cadore. Qui i biancocelesti, per la sedicesima volta consecutiva, svolgeranno la preparazione atletica in vista della prossima stagione di serie A.



L’OBIETTIVO

Gli aquilotti si sono qualificati anche per la Champions League e ogni seduta di allenamento andrà preparata nei minimi dettagli per farsi trovare pronti. In questo periodo i calciatori di Maurizio Sarri scenderanno in campo per le consuete doppie sedute di allenamento in riva al lago di Santa Caterina, allo stadio Rodolfo Zandegiacomo. Ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo i biancocelesti disputeranno quattro amichevoli. La prima si giocherà domenica contro i padroni di casa dell’Auronzo, mentre giovedì 20 toccherà agli sloveni del Primorje salire tra le Dolomiti per affrontare Immobile e compagni. Domenica 23 sarà invece la volta della Triestina, mentre mercoledì 26 saranno gli altri sloveni dell’Nogometni Klub Bravo a testare la forma dei capitolini. Il fischio d’inizio degli incontri, con ogni probabilità, sarà fissato tra le 17 e le 17.30. A questi eventi, ai quali saranno ammessi massimo 1850 spettatori come da capienza massima dello Zandegiacomo, andrà aggiunta anche la classica serata di presentazione della squadra, oltre a qualche evento collaterale. L’organizzazione capitanata dall’amministrazione cadorina ha messo a disposizione anche delle zolle pronte per risolvere eventuali imprevisti, dopo le polemiche della scorsa estate. In val d’Ansiei, sono attese dalle 18 alle 20mila presenze, spalmate nel periodo del ritiro per seguire da vicino la Lazio, un numero davvero importante. L’entusiasmo con cui la località cadorina ha accolto la società del presidente Claudio Lotito ha già contagiato tutti e sugli spalti dello stadio sono attesi tantissimi tifosi e simpatizzanti, pronti a seguire i campioni di serie A.



I COLORI

Le vie del centro e i negozi si sono già tinti di biancoceleste per accogliere al meglio i giocatori e lo staff e ieri, all’arrivo del pullman, curiosi e sostenitori si sono già dati da fare per accaparrarsi le prime foto di questa stagione e gli immancabili autografi. La cessione del centrocampista Milinkovic Savic ai sauditi dell’Al Hilal non ha scoraggiato gli ultras, pronti ad abbracciare i propri beniamini. Al gruppo si aggregheranno in seguito Immobile, Hysaj, Cancellieri e Gila, con quest’ultimo che non dovrebbe nemmeno raggiungere i compagni sotto le Tre Cime di Lavaredo.



QUI VENEZIA

Ed è partita pure la preparazione del Venezia che suderà a Falcade agli ordini di mister Paolo Vanoli. Bandiere arancioneroverdi hanno salutato l’arrivo di Modolo e compagni, partiti da Favaro e subito in campo per il primo allenamento in quota. Presente, tra i tanti, soprattutto il gioiello Pohjanpalo, bomber e idolo che i tifosi non vorrebbero veder partire. Il ritiro del Venezia all’Hotel Belvedere proseguirà fino a lunedì 24 luglio e prevede sabato un’amichevole contro il Canale d’Agordo, mentre sabato 22 sarà il Genoa a testare la condizione dei lagunari, però allo stadio di Moena. A Falcade, nel corso di queste due settimane, l’amministrazione ha previsto anche un appuntamento per la presentazione della squadra al pubblico, ma la data è ancora da stabilire. La società arancioneroverde, composta da 27 giocatori oltre ad una ventina di elementi tra staff tecnico e accompagnatori, si è complimentata con l’organizzazione agordina per la perfetta preparazione del campo da gioco dove hanno sede gli allenamenti.