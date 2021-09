Dolomiti Bellunesi, la maglia ufficiale: bianca, due sponsor, le Tre Cime e i loghi dei 3 club

BELLUNO - Si alza il sipario sul progetto Dolomiti Bellunesi. E la curiosità maggiore, nella presentazione ufficiale alla Birreria Pedavena, era la divisa ufficiale. E allora eccola, elegante e bella, tutta bianca, capace di sfruttare quasi ogni angolino, senza dimenticare le esigenze di tutti, come si vede sul nuovo sito di Dolomiti Bellunesi. A iniziare dai due sponsor: Ital-Lenti, marchio della famiglia Polzotto, e Sportful, per i Cremonese.

In diagonale, una parallela all’altra, le due scritte campeggiano tra pettorali e addominali. Poco sopra il cuore, il logo ufficiale, le Tre Cime stilizzate e la denominazione della nuova squadra, Dolomiti Bellunesi. Alla stessa altezza, alla destra, anche questi in diagonale, a disegnare un altro parallelismo con le lettere degli sponsor, i tre simboli. Da sinistra a destra Belluno, Union Feltre e San Giorgio Sedico. Domenica il debutto ufficiale, finalmente, dopo le amichevoli estive: appuntamento alle 15 allo stadio di Feltre. E una settimana dopo, domenica 19, l'esordio in campionato, ancora in casa (ma forse a Belluno) e curiosamente contro lo stesso avversario: il Levico Terme.