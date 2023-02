BELLUNO - Sbocciano sogni nel calcio bellunese. Sogni gialloverdi e azzurrini. Il sogno gialloverde è quello dell'Alpago (tornato alla vittoria domenica scorsa contro l'Union Qdp con i gol di Polito, Bettio e Sakajeva su rigore) che vuole accorciare le distanze dallo Julia Sagittaria (in classifica è secondo con 6 punti in più e 1 in meno del Conegliano). Sabato 18 febbraio alle 14,30, a Puos d'Alpago - è stato infatti chiesto e ottenuto l'anticipo che così valorizza al meglio questo scontro al vertice del girone E di Promozione - la formazione della Conca cercherà i tre punti che la rimetterebbero in corsa pertanto per il primo o per il secondo posto. Perché, di fronte, Sakajeva e compagni si ritroveranno proprio la formazione di Concordia, una vera e propria corazzata che assicura, se non altro, spettacolo ed agonismo. Lo Julia, al pari dell'Alpago, ha attraversato un momento di appannamento e domenica scorsa ha superato non senza qualche fatica un'altra bellunese, il Fiori Barp, che se la passa decisamente male, nei quartieri bassi della Promozione.

VISTO DA VICINO

Teneri sogni azzurri sono quelli che stanno sbocciando per due talenti emergenti del calcio bellunese, Francesca De Bona e Gabriel Marcon. Francesca, diciottenne portiere della Ternana in serie B, è tra le 24 convocate per l'amichevole che la Nazionale femminile Under 23 disputerà il 20 febbraio con la Svezia (il match sarà proposto in diretta sul sito della Figc). Le azzurrine si sono radunate al centro tecnico federale di Coverciano dove lunedì affronteranno le pari età svedesi nel primo test del 2023. Si tratta del quinto impegno stagionale per la nazionale Under 23 femminile guidata dal tecnico Nazzarena Grilli. Con De Bona ci saranno anche altre due portiere, Roberta Aprile (Juventus) e Beatrice Beretta (Como).

Ma Francesca, un suo sogno lo ha già coronato incontrando nel fine settimana il suo idolo Buffon impegnato sabato scorso col Parma proprio sul campo della Ternana, nel torneo di serie B maschile. «Senza sogni non si vive - ha scritto Francesca sui social - ma si sopravvive. Senza sogni non sei il protagonista della tua vita ma sei solo una scolorita figura che ha accettato rassegnato la propria esistenza, senza squilli, senza sussulti, senza vita...». E sapete cosa diceva in un'intervista al Gazzettino del novembre 2020, la ragazza nata a Feltre il 18 dicembre del 2003 che iniziò a giocare a calcio con il Castion a 8 anni d'età? «Il mio idolo è sempre stato Buffon: per me è come un Dio, cerco sempre di vedere le sue partite e i video dei suoi allenamenti. Mi ispiro molto a lui, fin da piccolina mi è sempre piaciuto e ho cercato di seguirlo il più possibile».

IL VOLO DI GABRIEL

Può continuare a sognare anche un altro giovane talento di casa nostra che pure ha rinunciato a spalancare le porte del futuro lasciando il Torino (che lo aveva dichiarato abile e arruolato per le sue giovanili) per far ritorno alla Dolomiti o, più probabilmente, alle sue Dolomiti. Gabriel Marcon, perché di questo quindicenne di Gosaldo si tratta, esterno della Dolomiti Bellunesi, classe 2008, è stato a sua volta convocato nella rappresentativa nazionale Under 15 della Lega nazionale dilettanti ed è stato impegnato per due giorni al Centro di preparazione olimpica di Formia, in provincia di Latina. Gabriel e gli altri convocati hanno svolto una seduta d'allenamento agli ordini del selezionatore Roberto Chiti e poi hanno preso parte a un triangolare con sfide da 35 minuti. Per Marcon, dunque, un'altra soddisfazione, dopo i provini diversi club prestigiosi (oltre al Torino, era stato visionato da vicino anche da Milan, Atalanta, Venezia, Cittadella, Padova e Verona).