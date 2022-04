Il presidente ci ha dormito assieme, la chiama «la mia Champions». Il mister si dice stupito del clamore suscitato dalla sua scelta di cambiare portiere all’ultimo minuto dei supplementari, come fosse la più normale delle sostituzioni. Carlo Giuliana e Sandro Tormen, il giorno dopo il trionfo del Longarone Alpina, si portano in giro il trofeo della Coppa Veneto di Prima categoria coccolandolo, felici di farsi fotografare con quell’oggetto del desiderio. Anche esteticamente, è una bella coppa. Il significato si apre a molteplici interpretazioni. Sul calcio bellunese, sulle fusioni, sulla complessità dei rapporti all’interno di una squadra. Il presidente Giuliana e lo stesso allenatore non dimenticano per esempio chi questa avventura l’ha condivisa fino a metà percorso, nelle prime 5 delle 10 partite necessarie per arrivare in fondo, fino a quella finale di Caerano che mercoledì sera ha suscitato emozioni a non finire. Tiziano Schiocchet, il primo tecnico, esonerato al culmine di un rapporto burrascoso con Giuliana, in un confronto tra caratteri che fin dall’inizio pareva destinato alla collisione. Sandro Tormen è più serafico, sorride ascoltando le torrenziali narrazioni calcistiche (e non solo) del suo presidente. Già da difensore centrale di Belluno e Feltrese ne ha viste tante, in panchina aveva già collezionato 5 promozioni (e probabilmente un’altra è in arrivo con il Longarone Alpina), ma una coppa ancora non l’aveva vinta.

L’INCONTRO

Ieri pomeriggio sono venuti a trovarci in redazione, a raccontarci il dietro le quinte, l’attesa, l’esaltazione. Una bella storia del nuovo calcio bellunese, quello che sta provando a venire fuori dall’epoca Covid. L’Arsiè ha aperto la serie di vittorie che si spera sia lunga, con la promozione in Prima categoria. Ora è arrivato il Longarone Alpina, il prossimo club atteso alla soglia della gloria è il Limana Cavarzano, molto vicino alla promozione in Eccellenza. Infine, potrebbe farcela l’Alpago, attualmente al comando nello stesso girone di Prima categoria in cui gioca il gioiello di Carlo Giuliana. Ma oggi è il giorno della celebrazione del Longarone Alpina.

IL SIGNIFICATO

«È molto più importante vincere la Coppa, più del campionato dico - parte in quarta il presidente, che praticamente non si stacca mai dal trofeo, al momento appoggiato sul tavolo della sala riunioni della redazione -. Sono comunque 10 partite, dalle 3 del girone iniziale, vinte contro Schiara, Cadore e Borgo Valbelluna. Ma dopo abbiamo affrontato formazioni delle province di Treviso, Venezia e Vicenza, molte delle quali in lotta per la vittoria nei rispettivi gironi». «Ho ottenuto diverse promozioni, io che ho smesso di giocare a 33 anni, nel 2000 - spiega Sandro Tormen -. Le ho ottenute vincendo campionati, o attraverso i playoff. Con il Ripa, il Vitt, il Cappella Maggiore, la Ztll. Ma non avevo ancora vinto una coppa. La finale? Tutto concentrato in 120 minuti».

IL MOMENTO DELLA VERITÀ

Tutta da ascoltare la storia dei rigori. Ricordiamo la successione, innanzitutto: palo e fuori, il primo del Dueville, calciato dal portiere; trasformazione di Longo; prima parata di Mezzomo; trasformazione di Bressan; al terzo tentativo, i vicentini finalmente segnano, mentre il Longarone Alpina fallisce tentando quello che Tormen definisce sorridendo un «cucchiaino»; quarta occasione per il Dueville, seconda parata di Mezzomo, Garcia Britez “el Tiko” segna e regala la Coppa ai suoi, rendendo superflua l’esecuzione del quinto rigore.

LA STORIA

Ma cosa c’è dietro la scelta di togliere dal campo il portiere titolare, il 2001 Bortoluzzi, per schierare al 120’, quindi solo ed esclusivamente in funzione para-rigori, il 2004 Mezzomo, ancora minorenne? «Sono stupito dal clamore suscitato da questa mia scelta», sostiene candidamente Sandro Tormen. «Io non ne sapevo nulla», giura il presidente al suo fianco, sempre tenendo una mano sulla Coppa. L’allenatore del Longarone Alpina ricostruisce così la decisione. «Nei 4-5 allenamenti successivi alla qualificazione alla finale - dice Tormen - ogni seduta si concludeva con una serie di tiri di rigore. Ed è così che insieme al preparatore dei portieri, Paolo Gei, è maturata questa decisione. Della quale i due ragazzi sapevano tutto. Era tutto previsto. Senza nessun calcolo psicologico o altro. Certo, adesso tutti mi elogiano, ma se fosse andata male? Già quando Mezzomo è entrato in campo, quando l’hanno visto correre verso la porta dal centrocampo, molti erano sorpresi». Forse perché il 17enne di Santa Giustina ha un fisico alla Peruzzi, non esattamente filiforme.

IL CROLLO COL SAN MARTINO

Ma non finisce qui. Il 3 aprile, in prossimità della semifinale con il Paese, il Longarone Alpina aveva perso male sul campo del San Martino Colle. 6-1 il risultato finale, 4-0 il primo tempo. Titolare in porta, Mezzomo, e con lui molti altri fuoriquota. Tormen lo sostituisce tra un tempo e l’altro: il ragazzo è andato in difficoltà. 24 giorni dopo, è l’eroe della finale.

LE CELEBRAZIONI

Sull’uso della parola “eroe” in ambito sportivo potremmo aprire un dibattito. C’è chi ricorda che i veri eroi sono ben altri, ma ogni impresa può essere valutata nel suo ambito. Il mondo dello sport ci propone ogni giorno eroismi agonistici, senza scomodare esempi eclatanti come le Paralimpiadi. Carlo Giuliana, che vive a 100 all’ora questo momento e non ha alcuna intenzione di frenare, vuole celebrare i suoi giocatori proprio come “eroi”. Regalerà loro delle originali carte d’identità in cui come “segno particolare” ci sarà proprio questa definizione. “Eroe”. «E a Ospitale farà stampare un centinaio di magliette, dove faremo scrivere campione veneto e anche eroe». Non finisce qui. «Il 13 maggio saremo ricevuti al municipio di Longarone - annuncia Giuliana - e sabato 28 organizzeremo il concerto di Bresh (ce ne occupiamo a pagina XV, ndr)».

IL SALTO DI CATEGORIA

Questo fiume in piena del “day after”, non può non andare a bagnare le sponde del futuro. Quello prossimo, e a medio o lungo termine. «Al 99,99 per cento, la vittoria della Coppa ci porterà anche in Promozione», assicura il presidente, perché la classifica delle cosidette “ripescabili” privilegia chi trionfa nella Coppa di categoria. Nella prossima stagione quindi potremmo ritrovare 3 bellunesi in Promozione: Fiori Barp, Alpago e Longarone Alpina, sperando che i gialloverdi mantengano fino al termine il primo posto e che il Limana Cavarzano salga in Eccellenza.

CONFERMA SÌ O NO?

Ma di questo futuro farà ancora parte Sandro Tormen? Né il mister né il presidente si sbilanciano. Giuliana vuole cambiare un po’ di cose all’interno della società, si rende conto di essersi fatto carico di troppe responsabilità. Da oggi inizia la caccia agli sponsor (contattando anche le grandi aziende del territorio longaronese), ma Carlo Giuliana vuole un direttore sportivo che non debba dividersi con altri incarichi organizzativi, come accade ora a Toni Greco; vuole un preparatore atletico, una struttura più completa. E il suo allenatore del futuro è Garlet, «sul quale ho già investito molto». E sul taccuino, c’è già il nome del prossimo bomber: Rey Volpato, il 35enne di Dolo, uno che ha vinto il Viareggio con la Juventus, ha segnato anche in serie A con la maglia del Siena, attualmente in Eccellenza al Camisano. Da buon palermitano, Carlo Giuliana vive intensamente e il Longarone Alpina lo rispecchia. Aspettiamoci molte altre sorprese. Quella di mercoledì a Caerano è stata bellissima.