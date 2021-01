Esonerato Andreolla, Union Feltre a Paolo Favaretto

Paolo Favaretto è il nuovo allenatore dell'Union Feltre. Dopo le anticipazioni pubblicate dal Gazzettino sabato, è arrivato il comunicato ufficiale della società. Che in realtà conteneva un'altra notizia importante, ormai nell'aria da qualche giorno: l'esonero di Sandro Andreolla. "Il consiglio d'amministrazione dell’Union Feltre - è scritto nella nota diffusa domenica alle 18 - comunica che in data odierna mister Sandro Andreolla è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. A Sandro Andreolla va il ringraziamento da parte di tutto il mondo Union Feltre per quanto fatto in queste stagioni sportive sia nelle attività di settore giovanile che per quanto riguarda il suo operato nella conduzione della prima squadra che ricordiamo due anni fa sotto la sua regia, è arrivata a sfiorare la promozione in serie C". Doveroso, e non solo di rito, questo ringraziamento: Sandro Andreolla ha rivestito un ruolo fondamentale sia da giocatore (memorabile la doppietta nello storico 4-1 nel derby del 2014 Union Ripa-Belluno, davanti a 2 mila spettatori) sia da allenatore. Prima nella squadra Giovanissimi regionali, dove lancià il talento di Thomas Cossalter, ora nella Primavera del Bologna. E poi in serie D: meno di 2 anni fa, c'era il tecnico di Valmareno alla guida della miglior Union Feltre della storia, capace di lottare per la promozione in serie C.

Ma ora si volta pagina. "E' stato raggiunto un accordo con Paolo Favaretto - prosegue il comunicato ufficiale - per la conduzione tecnica della prima squadra. Già da domani (lunedì 11) Favaretto condurrà gli allenamenti in vista del derby con il San Giorgio Sedico di mercoledì prossimo. Rimangono confermati Vanni Berlese, Graziano Santomaso e Francesco De Bastiani quali membri dello staff tecnico della prima squadra". Il club ha anche sottolineato di avere contattato Favaretto solo domenica pomeriggio, e del resto lo stesso tecnico aveva dichiarato sabato al Gazzettino di non avere avuto, fino a quel momento, alcun contatto. Ma è chiaro che questo balletto di dichiarazioni può fare parte del gioco delle parti: solo i diretti protagonisti conoscono la realtà, ma la realtà è anche che negli ambienti della serie D il nome di Favaretto circolava da un paio di giorni. L'allenatore mestrino del resto conosce da moltissimi anni Toni Tormen, direttore sportivo dell'Union Feltre, per averlo affrontato da allenatore e perché Tormen lo voleva portare al Mezzocorona quando lavorava per il club trentino. La decisione dell'Union Feltre arriva dopo le due brutte sconfitte della settimana: 4-2 martedì con la Manzanese, 5-3 sabato con la Luparense. La fragilità difensiva, in particolare, preoccupa l'ambiente almeno quanto la pessima posizione nella classifica del girone C di serie D (a 20 squadre). I verdegranata sono al 17° posto, in piena zona playout, avendo conquistato soltanto 9 dei 36 punti in palio nelle 12 partite giocate finora. Mercoledì a Sedico, contro una delle altre due bellunesi del girone, il neopromosso San Giorgio - terz'ultimo a 2 punti dai feltrini - l'esordio di Favaretto. Un derby che metterà quindi in gioco una fetta della salvezza, anche se il campionato è ancora lunghissimo. Tutto questo mentre la terza squadra bellunese del girone, il Belluno, è secondo in classifica dopo la vittoria per 1-0 con il Caldiero, ottenuta grazie al rigore del capitano e bomber Simone Corbanese.

Ultimo aggiornamento: 18:54

