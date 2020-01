Il Belluno calcio esonera Stefano De Agostini, sulla panchina arriva Diego Zanin

Svolta al Belluno calcio, club centenario e storica presenza nella serie D triveneta. La società ha esonerato Stefano De Agostini, tecnico friulano arrivato in estate, e sta per annunciare Diego Zanin.

Per il tecnico di Motta di Livenza è un ritorno nel club gialloblù, che lo aveva chiamato ad aprile 2019, in sostituzione di Roberto Vecchiato, per gestire le ultime due partite di campionato e gli spareggi salvezza dei playout. Missione compiuta, ma le trattative per la conferma non erano andate a buon fine. Ora il ritorno di fiamma, deciso dal presidente Alberto Lazzari e dal direttivo dopo il disastroso derby perso per 3-1, in casa, con gli storici rivali dell'Union Feltre. Mai prima di sabato i cugini avevano vinto in campionato allo stadio polisportivo e al termine proprio Lazzari aveva avuto uno sfogo contro la squadra, senza escludere l'allenatore: "Sono delusissimo, l'Union Feltre è più forte di noi e si può perdere, ma non in questo modo, senza combattere, senza reagire".

Erano i primi segnali della tempesta in arrivo. Domenica la decisione, oggi alle 14 Zanin si incontrerà con lo stesso presidente Lazzari e con Paolo Polzotto, amministratore delegato e sponsor con il marchio ItalLenti. Nella classifica del girone C (a 20 squadre) di serie D, il Belluno è al dodicesimo posto, a quota 27 punti dopo 21 giornate. Se il campionato finisse oggi, sarebbe salvo. Ma 1 punto sotto, c'è la zona playout. Evidentemente la dirigenza non vuole aspettare che la crisi si aggravi - la squadra ha incassato 7 gol nelle prime 2 partite del 2020: prima del 3-1 con Feltre, 4-1 ko a Este - non si fida più di De Agostini (a quanto pare incredulo e spiazzato dall'esonero) e quindi richiama Zanin. E mercoledì c'è il turno infrasettimanale a Tamai.

