Frontale nella notte sull'Alemagna: automobilista gravissimo, un ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Spaventoso schianto ieri poco prima di mezzanotte sull'Alemagna al km 3+800). L'incidente ha visto coinvolte in un violento urto frontale due auto, una Lexus Rx 450 e una Dacia Logan.Arrivati sul posto insieme al personale del Suem 118, i pompieri hanno estratto il guidatore della Dacia per affidarlo ai sanitari: è in gravi condizioni. Solo ferito e sotto choc l'altro autista.