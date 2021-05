In forra da 5 giorni: la cagnolina Luna salvata dai vigili del fuoco

Luna, un cane setter, caduta in una forra nel territorio del Comune di Seren del Grappa è stata salvata oggi pomeriggio dai vigili del fuoco. Tutto è partito dall’allarme di un escursionista, che mentre risaliva la vecchia strada delle Saline in Valle di Seren, a Seren del Grappa, ha sentito i guaiti di lamento dell’animale provenire dal sottostante canale. L’uomo ha notato una cinquantina di metri più in basso il cane, che girava in un piccolo spiazzo sul fondo della forra. L’animale era stremato dai ripetuti tentativi di portarsi in salvo. I vigili del fuoco intervenuti con una squadra, hanno predisposto il recupero. Un operatore Saf (Speleo alpino Fluviale) si è calato sul fondo raggiungendo l’animale. La cagnetta che era sul fondo da 5 giorni è stata subito rifocillata con due bistecche. Terminato il lauto pasto, Luna ancora tremante si è fatta avvicinare ed è stata imbragata per essere recuperata. Ad attendere l’animale il felice proprietario, che da giorni ritornava in zona dove aveva smarrito l’amata cagnetta.

Una storia a lieto fine come quella della pecorella “Hope”, tratta in salvo dai vigili del fuoco bellunesi nella zona della Val Visdende lo scorso anno. È stata raccontata ieri in televisione nel programma che va in onda su Rete 4 la domenica mattina condotto da Maria Vittoria Brambilla.