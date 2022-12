Pieve di Cadore. Veneziano scivola per 100 metri in un canale ghiacciato sul Monte Tranego, recuperato con un verricello

PIEVE DI CADORE (BELLUNO) - Era con i suoi amici impegnato in una ciaspolata quando è scivolato per 100 metri in un canale ghiacciato. Un 24enne di Venezia è stato soccrso e recuperato con un verricello di 40 metri. Mentre con amici, ciaspe ai piedi, stava percorrendo il sentiero numero 235 di Forcella Antracisa, sul Monte Tranego, il giovane ha perso l'equilibrio ed è scivolato per oltre 100 metri in un canale laterale innevato e ghiacciato. Allertata dai compagni verso le 13.20 di oggi, 18 dicembre, la Centrale del 118 è risalita alle coordinate e ha inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Individuato il punto in cui si trovava, sopra una vecchia valanga, il ragazzo, che lamentava dolori in diverse parti del corpo, è stato recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 40 metri per essere poi trasportato all'ospedale di Belluno.