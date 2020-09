Camion si schianta contro il guardrail: tre pneumatici a terra e mezzo incastrato in mezzo alla strada Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLE DI CADORE (BELLUNO) - Incidente alle 7.40 di giovedì 10 settembre lungo la SS51 Alemagna in via Roma, a Valle di Cadore. L'autista, che viaggiava in direzione Pieve, è finito contro il guardrail con la parte posteriore di un autoarticolato., bloccando il mezzo, lungo la strada.I pompieri arrivati dal distaccamento di Pieve di Cadore e da Belluno con l’autogrù, hanno provveduto a disincastrare il semirimorchio e dare assistenza all’autista per il cambio di due pneumatici, permettendo così lo spostamento del mezzo su una piazzola per l’assistenza meccanica. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.