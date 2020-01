Crisi epilettica, cade dalla seggiovia: 29enne soccorso sulla Pista Nera

SAPPADA - E' caduto da un'altezza di sei metri mentre era in seggiovia. Ci sarebbe una crisi epilettica all'ordine dell'incidente che è avvenuto oggi, 3 gennaio, intorno alle 13 sugli impianti della Pista nera di Sappada. Subito soccorso un turista ungherese di 29 anni che poi è stato eltrasportato all'ospedale di Treviso. La seggiovia è stata evacuata per circa 20 minuti per consentire le operazioni di soccorso. L'allarme è stato dato da un ragazzino all'operatore della seggiovia che poi ha chiamato la squadra della Polizia di Stato Ultimo aggiornamento: 17:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA