AGORDO (BELLUNO) - Stavolta è andata bene. Solo il caso ha voluto che nel momento del distacco di una porzione muraria del cornicione della succursale della scuola media Pertile di Agordo, non transitasse su quel marciapiede qualche studente. Già, perchè il luogo in questione è quotidianamente molto frequentato da bambini e ragazzi in quanto utilizzato come collegamento fra la stazione Dolomiti Bus e le scuole medie ma fra la stessa fermata dei bus e il vicino Polo Scolastico Follador-De Rossi. Basti pensare che complessivamente gli alunni di entrambe gli istituti scolastici sono circa 700, molti dei quali utilizzano il trasporto pubblico per recarsi e tornare da scuola, per rendersi conto del pericolo scampato. Già, ma non si può sempre sperare nella buona sorte, e la situazione pare preoccupante, in quanto nella parete sede del distacco, insiste un quadro fessurale ben definito e visibile ad occhio nudo.

A staccarsi qualche giorno fa è stata la veletta di copertura delle tapparelle di un’aula al primo piano dell’edificio secondario delle scuole medie che ospita circa cento alunni, ma non è questo in realtà il solo elemento a destare allarme, in quanto pare lo stesso necessiterebbe di interventi strutturali. Vale infatti la pena ricordare che l'edificio in questione, diverso e staccato (seppur di pochi metri) dal corpo principale della scuola media, è stato costruito nel 1991 e di fatto lo possiamo suddividere in due parti, una che ospita attualmente cinque classi delle medie più un'aula di educazione artistica ed è in allestimento una dedicata alla tecnologia, mentre una seconda parte speculare, con a disposizione altre aule per gli studenti risulta non utilizzata. Tale settore potrebbe ospitare gli studenti del Follador che non troveranno posto nella sede di Agordo nel prossimo anno scolastico, ma pare siano prima necessari dei lavori, auspicabilmente da svolgere nel periodo estivo. Proprio alla luce di tale interrogativo sulla disponibilità dei locali, circola la voce che sei classi del Follador, potrebbero essere ospitati nei conteiner. E' quantomeno curioso che la parte dell'edificio lesionato e quotidianamente frequentato da studenti e professori, per il Comune di Agordo proprietario dell'immobile, sarebbe sicuro mentre l'altra parte no. Interpellato, il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Agordo Paolo Giovanni Zanin, riporta che la scuola ha subito avvertito il Comune del distacco avvenuto, ottenendo in risposta che tale evento non dipende da problemi statici dell’edificio, ma che considerati però altri elementi che potrebbero staccarsi dalla stessa parete, è stato interdetto al transito il marciapiede in questione tramite ordinanza del Comune n. 41 del 30/05. Per gli alunni esistono comunque alternative, come quella del passaggio attraverso il cortile della scuola, utilizzando poi i cancelli verso viale Sommariva in quanto risulta sempre percorribile il passaggio accanto al marciapiede.