PERAROLO/PIEVE - Sono ore di apprensione in Cadore per una ragazzina di 14 anni di Pieve di Cadore, che ieri è rimasta ferita gravemente dopo una caduta in bicicletta. Erano le 14.30 quando è arrivata la richiesta di aiuto al 118: la giovane era in stato di incoscienza dopo aver battuto la testa, finita a terra dopo aver perso il controllo del veicolo. È stata elitrasportata all'ospedale di Belluno e vista la gravità subito trasferita a Padova, dove è ricoverata in prognosi riservata.



L'INCIDENTE

Il dramma si è consumato sulla strada Cavalera, il tratto del tracciato storico della strada statale 51 di Alemagna, dismesso da anni. La ragazzina ieri pomeriggio stava procedendo sulla sua bicicletta nella parte che va da Perarolo a Tai, quando all'improvviso ne avrebbe perso il controllo. È finita rovinosamente a terra battendo la testa sull'asfalto e perdendo i sensi. Le persone che erano con lei hanno subito chiamato il 118, che ha inviato sul posto l'ambulanza di Pieve e l'elicottero di Pieve di Cadore.



I SOCCORSI

I sanitari arrivati prontamente hanno subito intubato la ragazzina sul posto, viste le ferite gravissime. La giovane è stata stabilizzata e poi caricata in elicottero per il trasporto in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni infatti sono apparse subito molto gravi, confermate anche dai medici all'arrivo all'ospedale San Martino di Belluno dove è stato immediatamente disposto il trasferimento all'ospedale di Padova. Qui la 14enne è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, la prognosi è riservata. Non viene giudicata dai medici in immediato pericolo di vita, ma il quadro clinico potrebbe precipitare rapidamente e per questo viene monitorata in ambiente intensivo.



LA DINAMICA

Restano scarni i dettagli sull'incidente ciclistico. L'unica certezza è che non ha coinvolto altri veicoli: è stata una caduta autonoma della giovane. Non è stato richiesto l'intervento dei carabinieri e l'esatta dinamica, al momento, è sconosciuta.



LA PREOCCUPAZIONE

La notizia dell'incidente si è diffusa subito a Perarolo dove in molti hanno visto l'elicottero, ma quasi nessuno sa chi sia la famiglia e la ragazzina ferita. Il titolare del bar Il Covo dei Zatèr spiega: «Quando ho aperto l'incidente era già accaduto e l'elicottero era già ripartito: non sappiamo chi sia la ragazza e cosa sia successo esattamente».