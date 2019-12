Cacciatore uccide un raro gatto selvatico: adesso rischia grosso

di Lauredana Marsiglia

ALPAGO (BELLUNO) - Forse ha creduto di uccidere un, giusto per farsi la mira prima di passare alle prede più grosse o forse per togliersi uno sfizio prima di tornarsene a casa con la saccoccia vuota, invece ha fatto fuori un raro esemplare di felino selvatico, protetto dalla legge.L'episodio è accaduto mercoledì 4 dicembre nella zona dell'Alpago. Il responsabile, fortunatamente, è stato individuato. Ma la Polizia provinciale, che ha condotto una brillante indagine, non ha fornito alcuna indicazione sull'identità del responsabile e nemmeno sul luogo esatto dove è avvenuta l'uccisione del felis sylvestris. Si sa solo che si tratta di undell', in possesso di regolare licenza e socio di una Riserva del posto. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria; gli viene contestata