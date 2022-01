Cacciatore cade per un centinaio di metri sul monte Piz: il compagno dà l'allarme, salvato dal Soccorso alpino

San Gregorio nelle Alpi - Alle 11.15 di oggi - 22 gennaio - il Soccorso alpino di Feltre è stato allertato per un cacciatore ruzzolato un centinaio di metri sul Monte Piz, mentre cercava di recuperare un muflone abbattuto.

Un compagno di M. F., 22 anni, di San Gregorio nelle Alpi, era infatti corso ad avvertire il gestore del Rifugio Le Ere che, lanciato l'allarme, aveva subito raggiunto l'infortunato per dargli prima assistenza, fornendo poi le precise coordinate Gps del punto in cui si trovava alle squadre. Partiti in fuoristrada, per poi proseguire a piedi a causa dello spesso strato di ghiaccio, nove soccorritori sono arrivati dal ragazzo, affiancati poi dal tecnico di elisoccorso e dal medico dell'elicottero di Treviso emergenza, sbarcati con il verricello.

Prestate le prime cure per un taglio sulla testa e un possibile trauma cranico, l'infortunato è stato imbarellato, recuperato e trasportato all'ospedale di Belluno.