Pieve di Cadore, cacciatore 82enne perde l'orientamento e si smarrisce nei boschi

PIEVE DI CADORE (BELLUNO) - Nella serata di domenica 16 ottobre 2022, intorno alle 20.30, i compagni di un cacciatore, preoccupati perché, dopo essere usciti assieme nei boschi in località Vedorcia, non riuscivano più a trovarlo e non rispondeva al cellulare per assenza di campo, hanno lanciato l'allarme al 118. Il Soccorso alpino di Pieve di Cadore si è attivato e 12 soccorritori si sono distribuiti in vari punti, finché una squadra non è riuscita a individuarlo alle 21.30 circa. L'82enne di Pieve di Cadore si era attardato nel rientrare dopo aver perso l'orientamento ed era sopraggiunto il buio. L'uomo è stato quindi riaccompagnato a valle.