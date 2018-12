Cacciatore arrestato: in casa aveva detonatori e silenziatori artigianali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELTRE - La sera di giovedì 6 dicembre una prolungata attività investigativa della Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Provinciale di Belluno, si è conclusa con l’di un cittadino feltrino,, per gravi violazioni alla normativa sulle armi.I poliziotti hanno perquisito l’abitazione del cacciatore, dove hanno trovato, una, duedi fabbricazione artigianale, nonché numerosedi vari calibri. Tutte le armi e il munizionamento erano. Il materiale e è stato poi analizzato dall’artificiere della Questura e posto sotto sequestro. L’arrestato è stato condotto, su disposizione del Sostituto Procuratore dr. Simone Marcon, agli arresti domiciliari.Secondo gli inquirenti le armi e i silenziatori potrebbero essere stati impiegati per la caccia di frodo. L’arrestato deteneva legalmente anche svariati fucili da caccia, che sono stati pure ritirati cautelarmente. L’uomo dovrà rispondere dei reati di detenzione illegale di armi e munizioni, omessa denuncia di esplosivi e alterazione di armi.