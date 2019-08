Nel Bellunese anticipata la caccia ai cervi: «Assurdo, turisti a rischio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - «: nessun rischio per turisti, come dimostra Bolzano, provincia con più afflussi della nostra zona che apre ancora prima, all'inizio di agosto». Non si è fatta attendere la risposta deial comunicato diffuso nei giorni scorsi dall'onorevole Luca De Carlo. Il deputato di Fratelli d'Italia e sindaco di Calalzo di Cadore si era detto preoccupato per la revisione del calendario venatorio da parte dell'ente provinciale. «Anticipare l'apertura della caccia di selezione ai cervi al 18 agosto è assurda e mette a rischio la sicurezza dei turisti», aveva detto il parlamentare. «Il suo comunicato- risponde la sezione Provinciale di Belluno dell'Associazione Cacciatori Veneti-Confavi di concerto con la sua direzione regionale - riporta, quasi specularmente, le posizioni assolutamente infondate, portate solitamente avanti dagli sparuti rappresentanti del