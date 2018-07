Sfottò al guidatore del bus: nei guai i bulli “portoghesi”

di Lauredana Marsiglia

Sul bus senza biglietto e strafottenti con chi cercava solo di fare il proprio lavoro, ovvero l’autista che chiedeva conto del documento di viaggio. Come risposta ha ricevuto solo insulti.Due minorenni, uno di Cencenighe e uno di Sospirolo, rispettivamente classe 2001 e 2002, sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e uno di loro anche per aver rifiutato di fornire le proprie generalità.