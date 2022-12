Bruna Sport, ultimi affari, poi chiude l'unico negozio di sci da fondo

FALCADE - Ultimo mese e mezzo, poi giù le serrande. Per sempre. A fine gennaio chiuderà “Bruna Sport” storico negozio nel cuore di Falcade, a Col de Rif. Dopo 43 anni di onorato servizio Bruna Serafini abbasserà definitivamente le saracinesche della sua rivendita di articoli sportivi per godersi la meritata pensione e dedicarsi ad altro.

LA PARTICOLARITÀ

Un negozio particolare quello di Bruna che con il marito Maurizio Paolin ha conferito un tocco personale a locali e vetrine. Con una particolarità: è l’unico negozio in agordino che tratta articoli per lo sci di fondo. Una tradizione che viene da lontano, dalla passione di entrambi per gli sci stretti che hanno da sempre caratterizzato la vita di questa coppia con trascorsi agonistici di rilievo . L a chiusura lascerà in agordino e specialmente nella valle del Biois un grande vuoto che sarà difficile colmare, considerato che proprio in valle del Biois sono concentrate le due piste di sci nordico più importanti dell’agordino e tra le più importanti del bellunese: quella della piana di Falcade e quella della valle di Garès.

I CLIENTI

I clienti sia quelli di passaggio che quelli fissi , qui hanno trovato per molti anni non solo l’attrezzatura delle migliori marche di sci e di abbigliamento, ma anche e soprattutto un’assistenza e una competenza nel trattare e preparare gli sci, grazie alla conoscenza tecnica acquisita da Maurizio. Una conoscenza prima forgiata sui campi di gara e poi attraverso l’attività di preparatore atletico e allenatore di vari sci club, dal “ Canale ” al “ Val Biois ” per poi finire con lo Ski College e per molti anni è stato anche nello staff degli allenatori del Comitato Fisi Veneto.

IL RAPPORTO

«L a nostra clientela spiega – Bruna Serafini- oltre che dall’agordino proviene dal bellunese e anche dalle vicine val di Fassa e Fiemme che qui si è sempre trovata bene , oltre a vendere sci e abbigliamento siamo riusciti a dare anche un supporto tecnico e a seguire questa clientela specializzata non solo nella scelta del materiale , ma anche nella preparazione degli sci per le gare: dalla sciolinatura, alla cera, alla sistemazione degli attacchi e a tutte le altre operazioni che richiedono la messa appunto degli sci. Vist a anche la mia partecipa zione a varie maratone e corse a piedi oltre allo sci da fondo ci siamo anche specializzati negli anni in quello che era l’abbigliamento e le calzature per questo tipo di sport. N on abbiamo trascurato l’abbigliamento da montagna e da escursione per quella clientela turistica che frequenta Falcade d’estate . L ascio questa attività con rimpianto , mi ha dato moltissimo in questi anni, anche e specialmente nel rapporto personale che abbiamo intrecciato con tanti clienti poi diventati veri amici. Ma purtroppo altre incombenze mi attendono e quindi con Maurizio abbiamo preso la decisione che era ora di chiudere e lasciarci questa bella esperienza alle spalle , ci ha dato davvero tabnto» .

