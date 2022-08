AGORDO - La trentottesima edizione del "Palio dei 100" è stata conquistata da Toccol, con 67 punti finali. La frazione ha avuto la meglio sulle altre sette conquistando i migliori piazzamenti, nel complesso, nelle gare di staffetta, scampa col vin, tira la bora, taglio del tronco, traino della slitta, gioco in rosa e tiro alla fune. Il MiniPalio, invece, è andato in saccoccia al Centro. E' stata una manifestazione particolarmente partecipata e sentita, dopo due anni di stop, quella disputatasi tra sabato e ieri domenica. "Grazie a tutti - il commento del presidente del Comitato Palio Matteo Chissalè - siamo super soddisfatti per lo svolgimento di questo evento che tutti noi attendavamo da tempo". La prima parte del "Palio dei 100" si è svolta sabato. Sul campo, per la gara della staffetta, si sono imposti gli atleti di Parech contraddistinti dalla divisa bianca. Ad avere la meglio sugli altri contendenti sono stati: Lorenzo Busin (che ha fatto suo il miglior tempo: 7’05”76), Nicola Costantini, Juri Da Ronch e Paolo Marcon. La sfida iniziale si è conclusa con la seguente classifica: 1. Parech, 2. Toccol, 3. Rif, 4. Centro, 5. Veran, 6. Pragrande, 7. Valcozzena, 8. Farenzena. Ad aggiudicarsi invece il MiniPalio, dedicato ai bambini di età inferiore ai 12 anni, è stato il Centro. I piccoli, individuabili dalla divisa color blu, si sono aggiudicati tre prove su quattro. Nello specifico: corsa a staffetta, carriola e tiro alla fune. Questa la classifica finale dei giovani: al primo posto il Centro con 48 punti; a seguire Parech (42 punti), Toccol (35 punti), Pragrande (34 punti), Veran (33 punti), Farenzena (31 punti), Rif (27 punti). A fare il tifo, sul Broi salotto buono di Agordo, tanta gente. Paesani doc ma anche molti villeggianti e turisti che non hanno perso l'occasione di prendere parte alla competizione sostenuta da varie iniziative collaterali, a cominciare da stand enogastronomici e appuntamenti musicali, quanto da due giornate calde e soleggiate. Dopo la staffetta, ieri è toccato alle altre gare: scampa col vin, tira la bora, taglio del tronco, traino della slitta, gioco in rosa e tiro alla fune. Ad avere la meglio sui contendenti è stato Toccol. Questa la classifica finale: 1. Toccol 67 punti, 2. Rif-Piasent 65 punti, 3. Parech, 63 punti, 4. Pragrande 60 punti, 5. Centro 49 punti, 6. Veran 45 punti, 7. Valcozzena 42 punti, 8. Farenzena 34 punti. "Siamo felici - sottolinea il presidente Chissalè - di aver offerto un'occasione di divertimento e svago con questa 38. edizione del Palio che è stato un momento di divertimento e, soprattutto, l'occasione per ritrovarsi dopo due anni di silenzio forzato. Ringrazio tutti coloro che hanno dato il proprio contributo".