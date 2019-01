Brent de l'Art, il canyon bellunese incanta "Kilimangiaro" su RaiTre

TRICHIANA/MEL - Vetrina speciale ieri pomeriggio per il sito del Brent de l'Art e per il comune della sinistra Piave di Mel, protagonista proprio a metà pomeriggio della trasmissione televisiva di Raitre, Kilimangiaro. Oltre al borgo, un occhio di riguardo è stato indirizzato al Brent de l'Art, sul quale si è focalizzata l'attenzione del geologo Mario Tozzi. Simpatico il siparietto iniziale della conduttrice Camila Raznovich: «Lo sai come si chiamano gli abitanti di Mel?», ha chiesto al geologo, che però lo ha anticipato nella risposta: «zumellesi si chiamano, zumellesi. Ma tu sai dove si trova Mel?». Il geologo ha esitato, ma poi: «In Veneto, era un'altra domanda trabocchetto?». Poi è partito il servizio vero e proprio. Un borgo di 1240 abitanti, il toponimo deriva dal vicino castello di Zumelle (che vanta 40 mila visitatori all'anno), a due passi da la Piave. Un territorio pieno di boschi, malghe, pascoli ma anche ville venete: il suo massimo splendore lo si ebbe dal 400 al 700 con la repubblica di Venezia. Infine la parola è stata data al geologo Tozzi per raccontare il sito del Brent de l'Art «un luogo intatto, che non è propriamente un canyon, ma è fatto di gole e forre e rocce stratificate di colore bianche e rosse».





