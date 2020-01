Botte con il ferro da stiro: marito-mostro in cella

La moglie? Lui la riempiva di insulti e botte, arrivando anche a lanciarle addosso un ferro da stiro. È finito l’inferno di una donna 25enne dell’Est Europa, sposata con un connazionale 42enne che mercoledì sera è finito a Baldenich. È stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale dai carabinieri del Nucleo investigativo, diretti dal maggiore Marco Stabile. Le manette sono scattate in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Belluno, come richiesto dal pm dopo gli elementi raccolti dai militari della task force contro i reati di violenza di genere.

«Dopo la denuncia della moglie - spiegano dal Comando provinciale dell’Arma - i militari assegnati alla specifica materia hanno iniziato l’attività d’indagine che in pochissimo tempo ha consentito di trovare i riscontri necessari per consentire alla Procura della repubblica di richiedere ed ottenere dal gip la misura cautelare. In particolare si accertava che l’uomo dal mese di ottobre 2019 e almeno fino a dicembre dello stesso anno, avrebbe maltrattato la donna insultandola e denigrandola abitualmente con ingiurie di tutti i tipi, strattonandola violentemente colpendola con calci pugni e schiaffi minacciandola di morte, a volte anche davanti ai figli minori». Il marito padrone l’avrebbe costretta ripetutamente sotto minaccia anche ad avere rapporti sessuali con lui. L’avrebbe anche mandata all’ospedale: accadde il giorno che al culmine del suo delirio l’avrebbe colpita con un ferro da stiro, cagionandole lesioni guaribili in una decina di giorni.

Mercoledì sera i carabinieri hanno stretto le manette ai polsi del 42enne dell’Est Europa: dopo le formalità di rito lo hanno accompagnato in carcere a Baldenich, dove si trova attualmente. © RIPRODUZIONE RISERVATA