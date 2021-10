Bostrico, addio all'abete secolare di Stradivari: l'albero monumentale aveva 250 anni

SANTO STEFANO - Il rintocco sui cunei hanno accompagnato gli ultimi istanti dell’abete rosso di risonanza abbattuto ieri, in Val Carnia, in Val Visdende. Prima che l’albero monumentale cadesse a terra, nella zona sono risuonati, in perfetta armonia, i tocchi sugli utensili direzionali, a scandire il tempo, preparando la caduta a novanta gradi. Imponenti i numeri: 250 anni di storia, praticamente da prima della Rivoluzione francese in qua; un diametro alla base di un metro e 25 centimetri; un totale volumetrico di 11,567 metri cubi. E un legno pregiatissimo, quello di risonanza, usato dai maestri liutai: la foresta è famosa per aver fornito i violini ad Antonio Stradivari .

LA PIAGA

S i sarebbe voluto evitare la condanna di quella pianta, un patrimonio per tutti, ma i l taglio è stato dovuto al bostrico. Si è sperato fino alla verifica che la parte gialla in alto fosse dovuta ad un fulmine. Invece l’insetto, che da agosto ha cominciato a propagarsi molto velocemente, sta arrivando ovunque in Val Visdende . I n tre mesi i danni sono evidenti ed è già scattato l’allarme. Il parassita, ritenuto molto pericoloso, colpisce principalmente gli abeti rossi. Come nel caso dell’albero monumentale, gli aghi diventano giallognoli e quindi rossiccio-marroncini, per poi cadere nel giro di alcune settimane, partendo da quelli più in cima. Di solito egli attacca e si riproduce nel legno malato o già morto, per esempio di schianti, ceppi o tronchi tagliati. Ma durante un’infestazione, come in questo caso, colpisce anche gli alberi sani. E nei casi più gravi, in concomitanza con altri tipi di danni preesistenti, come la tempesta Vaia, può portare alla morte di intere foreste.

IL TAGLIO

Al taglio è seguita la conta degli anni, la suddivisione del tronco e il carico sul mezzo per il trasporto finale. Un’altra pianta, di dimensioni minori, martedì prossimo, purtroppo, seguirà lo stesso destino, nella speranza che finisca qui. La delicata e particolare operazione di ieri è stata seguita da un team molto esperto e competente, costituito dall’operatore boschivo Matteo Roman Pradetto, dalle guardie boschive Marco Cesco Fabbro, Fermo Pomarè e Sandro Zandonella. A fini documentali, l’intervento è stato ripreso da Antonio De Bernardin e, alla fotografia, da Giuliano De Zolt.

LA FORESTA DEI VIOLINI