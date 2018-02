Travolto dall'albero mentre fa legna muore sul colpo boscaiolo di 52 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Travolto da un albero, perde la vita. Unè morto, nel pomeriggio nella zona di Col Perer, dopo essere stato colpitomentre insieme ad altre persone stava facendo legna. L'uomo, Remo Faoro, è stato soccorso dall'elicottero del Suem calatosi sul posto ma purtroppo a nulla sono valse le cure prestategli. In loco anche i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto. Faoro viveva in via Trento vicino al centro di Arsiè con gli anziani genitori.