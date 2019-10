​Boato fra gli alberi: boscaiolo trovato morto sotto un tronco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEREN DEL GRAPPA (BELLUNO) - Attorno alle 14.30 l'elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione Bocchette, a Seren del Grappa, per unrimasto. A dare l'allarme un collega che, dalle prime informazioni, trovandosi distante nel bosco, aveva sentito un, era corso dove si trovava l'uomo e lo aveva trovato sotto la pianta, scivolata dal pendio soprastante.Dopo aver aggirato le nubi basse, tecnico e medico dell'equipaggio sono stati sbarcati con un verricello di 40 metri. Purtroppo è stato possibile solo constatare ildel boscaiolo. Sul posto forze dell'ordine e Vigili del fuoco. L'eliambulanza è quindi rientrata, mentre era pronta a intervenire in supporto alle operazioni anche una squadra del Soccorso alpino di Feltre.