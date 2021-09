Colpito alla testa da un grosso ramo, grave un boscaiolo

BELLUNO - Un boscaiolo è in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa da un grosso ramo. È accaduto a Voltago Agordino dove l'uomo era impegnato in alcuni lavori. Un elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è recato sul posto, atterrando in una radura vicina al luogo dell'incidente e ha sbarcato equipe medica e tecnico di elisoccorso, che hanno raggiunto a piedi M.D.C., 46 anni di La Valle Agordina (Belluno) e gli hanno prestato le prime cure urgenti. Imbarellato, l'infortunato è stato spostato con l'aiuto dei colleghi in un punto più agevole, dove è stato recuperato con un verricello di 45 metri, per essere trasportato all'ospedale di Belluno.