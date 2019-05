La frana torna a muoversi dopo 14 anni e "minaccia" la Provinciale

di Olivia Bonetti

TAMBRE - Dopo 14 anni la frana di Borsoi, in comune di Tambre, ha ripreso a muoversi. Anche questo è l’effetto devastante di Vaia e della mancata realizzazione dei lavori di messa in sicurezza. Erano previsti da un progetto “project financing”, che si è arenato in Regione da quasi 20 anni. In realtà un intervento c’è stato su quella frana. Era il 2005 quando vennero realizzati due pozzi per la raccolta delle acque derivanti dal drenaggio della frana. Da allora lo smottamento non si...