La frana di Borsoi ha ricominciato ​a muoversi: intervento d'urgenza

TAMBRE (BELLUNO) - La frana di, indiinrendendo necessario unper limitare il fenomeno. Nel pomeriggio sono previsti interventi dei Vigili del fuoco di Belluno e Venezia per capire cosa succeda nei pozzi profondi 18 metri dove, con tutta probabilità, si è accumulata acqua e detriti che limitano il funzionamento dei pozzi dal diametro di 6 metri.«Stiamo monitorando il fronte di frana da giorni - ha spiegato il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi - il maltempo degli ultimi mesi ha sicuramente aggravato la situazione. Nel 2004 eravamo intervenuti con lavori di drenaggio e per anni non abbiamo avuto problemi. Serviranno altri interventi strutturali per fronteggiare il movimento franoso». I lavori saranno realizzati da Veneto Strade in collaborazione con il Servizio Forestale, il Genio Civile, la Provincia di Belluno e la Protezione Civile della Regione del Veneto.