Wanbao "congelata": i cinesi sono pronti a lasciare

di Lauredana Marsiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Il destino della Wanbao-Acc di Mel, e i suoi 270 dipendenti, è stato rinviato al 24 ottobre, quando le parti dovranno ritrovarsi al Ministero per vedere si ci sono alternative alla volontà di chiudere espressa ieri dal gruppo cinese proprietario dello stabilimento che produce compressori per la refrigerazione. Due le strade indicate: o la possibilità che la proprietà ritenti con nuovi investimenti, dopo i 63 milioni di dollari già brucati in cinque anni, oppure la cessione ad un altro soggetto. Di chiusura nessuno vuole sentire parlare. In attesa di quella che si presenta come una difficile soluzione, la Wanbao ha assicurato che manterrà attiva la produzione e non prenderà decisioni unilaterali. La situazione resta congelata.