BORGO VALBELLUNA - Duro lavoro per i carabinieri di Mel e Trichiana, il 1° maggio, intervenuti in diversi sopralluoghi di furto a danni di alcuni proprietari di automobili in sosta nella località di Cesana a Lentiai (Borgo Valbelluna) e in due vie limitrofe alla zona Cesana Beach. I soliti ignoti, dopo aver forzato serrature o spaccato i finestrini, hanno portato via portafogli, effetti personali e tutto quello che hanno trovato all'interno. Il raid di furti nelle auto parcheggiate è avvenuto in orario pomeridiano.



L'assessore al Turismo del Comune di Borgo, Simone Deola si dice molto dispiaciuto dell'accaduto, facendosi portavoce dell'amministrazione intera. «Fra quindici giorni - spiega - inizierà il servizio turistico della polizia locale. Credo che per evitare situazioni spiacevoli sia opportuno mettere in campo ancora il miglior deterrente, che rimane essere quello di non lasciare niente in auto, per lo meno a portata di sguardo, oltre a questo estremamente importante, ma anche difficile c'è sorveglianza. In questo senso vediamo di buon occhio il progetto presentato sabato dal prefetto di Belluno Mariano Savastano», che l'ha definito una sorta di cintura elettronica che ha il compito di sorvegliare e proteggere la provincia. Ovvero 47 impianti di rilevazione targhe nelle vie di entrata e uscita della provincia.

Il furto nelle auto è uno dei reati che è in crescita negli ultimi anni in provincia, secondo i dati della Prefettura. Si potrebbe imputare alla cattiva abitudine di molti bellunesi di lasciare aperta la vettura, senza chiuderla a chiave, pensando di vivere in un territorio sicuro. Ma sempre più numerosi sono anche i danneggiamenti con furto: ovvero le spaccate dei finestrini. Veri e proprio raid che si verificano nelle zone turistiche, in punti di partenza per escursioni o vicino an luoghi di attrazione. (Fe.Fa.)